Die Busse der Linie 3 fahren ab dem heutigen Mittwoch in Igel wieder ihre Route über die Secundinierstraße. Die Haltestellen Secundinierstraße, Römerstraße und Kapellenstraße werden in beiden Richtungen angefahren. In Zewen werden Busse weiterhin über die B 49 umgeleitet und fahren Ersatzhaltestellen an.