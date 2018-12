Es sind nur ein paar Bäume, die zwischen der Verwirklichung des Hausbauwunschs des Ehepaars Karbach und der notwendigen Baugenehmigung für ihr Vorhaben im Wochenendhausgebiet in Trierweiler liegen. Nach Ansicht der Forstverwaltung stehen mehrere Bäume zu nah am Haus­standort, so dass keine Genehmigung erteilt werden darf. Die Kreisverwaltung hatte deshalb Nein zum neuen Haus im Wald gesagt (der TV berichtete).

Nun will Trierweilers Ortsbürgermeister Matthias Daleiden das Problem auf anderem Weg lösen. Er sagt: „Wir können unserer Verkehrssicherungspflicht nur Rechnung tragen, wenn wir den in Rede stehenden Baumbestand fällen.“ Er werde sich dafür im Rahmen der Diskussion über den Forstwirtschaftsplan in der Sitzung des Gemeinderats einsetzen. Das Gremium trifft sich am Donnerstag, 13. Februar. Wird Daleidens Wunsch umgesetzt, würden Bäume entlang des kompletten Hangs gefällt, der sich am Wochenendhausgebiet befindet.

Werden die noch verbliebenen laut Forstverwaltung zu nahe stehenden Bäume gefällt – ein Teil ist schon abgesägt worden – wäre ein entsprechendes Votum so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für das Ehepaar Karbach. Darauf haben sie natürlich nicht warten wollen und deshalb die Bürgerbeauftragte des Landes, Barbara Schleicher-Rothmund, eingeschaltet. Die wird oft dann angerufen, wenn Bürger mit Entscheidungen von Behörden hadern. Dazu sagt Jutta Karbach: „Wir haben bisher noch keine Informationen darüber, dass es eine Lösung gibt.“

Daleiden will den Kahlschlag, da er juristische Probleme fürchtet, wenn ein Baum fällt. Denn für Schäden ist der jeweilige Besitzer des Waldes zuständig (siehe Info). Dabei spielt es nach Auskunft von Markus Mohlberg von der GVV-Kommunalversicherung keine Rolle, ob es sich beim Waldbesitzer um einen Privatmann oder eine Kommune handelt. „Die Bäume müssen regelmäßig kontrolliert werden“, sagt Mohlberg. Er vertritt sogar die Auffassung, dass Baumbesitzer auch dann für Schäden zahlen müssen, wenn ein Grundstücksbesitzer zuvor auf mögliche Ansprüche verzichtet hat.

Das Problem mit Baumunfällen ist spätestens seit dem Baumunfall in der Trierer Innenstadt vor sechs Jahren im Bewusstsein. Seitdem werden in den Städten und Gemeinden Bäume auf ihre Standsicherheit hin kontrolliert. Doch nicht nur das. Dazu sagt Michael Naunheim, Sprecher der Verbandsgemeindeverwaltung Konz, dass auch für Waldbäume entlang von Baugrenzen und waldrandnaher Bebauung außerhalb des Waldes eine Verkehrssicherungspflicht besteht. „Damit sind regelmäßige Baumkontrollen erforderlich und müssen dokumentiert werden.“ Für die Verbandsgemeinde Konz werde dies in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Forstamt gemacht. Zwei Mal jährlich gebe es eine sogenannte Inaugenscheinnahme.

Wäre dieses Vorgehen auch eine Hilfe für Trierweiler? Dazu sagt Ortsbürgermeister Matthias Daleiden: „Laut Aussage der Forstverwaltung ist eine besondere Verkehrssicherungspflicht, die zu einer regelmäßigen Kontrollpflicht hier über den Revierleiter im Gemeindewald führt, durch Erlasse auf öffentlichen Straßen, Bahnlinien, Bebauungen am Waldrand, Erholungseinrichtungen und Waldparkplätze begrenzt.“ Es gebe seitens des Revierdiensts keine Regelkontrolle von Einzelbäumen unterhalb des Abstandes von 30 Metern zu einer bestehenden Bebauung. Das sei Ergebnis eines Gesprächs mit dem Leiter des Forstamts Trier, Gundolf Bartmann. Bartmann teilt auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds mit, dass die Sachlage derzeit noch geklärt werden müsse.