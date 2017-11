Info-Abend der Fachoberschule in Schweich

Schweich Die Stefan-Andres-Realschule plus mit Fachoberschule Schweich lädt zu einem Informationsabend der Fachoberschule für Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr ins Bürgerzentrum Schweich ein. Für viele Schüler der Klassenstufe 10 stellt sich die Frage, wie sie ihren schulischen oder beruflichen Weg fortsetzen sollen.

Eine Verknüpfung zwischen schulischer Bildung und beruflicher Praxis bietet die Fachoberschule Schweich in den Fachrichtungen "Gesundheit und Soziales" sowie "Wirtschaft und Verwaltung".

Dies ist möglich, da die Fachoberschüler in der Klasse 11 an drei Tagen in der Woche in einer Einrichtung oder in einem Unternehmen in ihrer Fachrichtung ein Praktikum absolvieren, das ihnen einen Einblick in den beruflichen Alltag ermöglicht. An den beiden übrigen Wochentagen sowie im gesamten zwölften Schuljahr besuchen die Schüler den Unterricht. Die zwölfte Klasse schließt mit der Fachhochschulreife ab.

Nähere Infos gibt es auch unter Telefon 06502/9254-0, im Internet ( <%LINK auto="true" href="http://www.saz-schweich.de" text="www.saz-schweich.de" class="more"%> ) oder per Mail:

FOS@saz-schweich.de