Malteser bieten Hospizhelferkurs in Pölich an

Ein Seminar zum ehrenamtlichen Hospizhelfer bietet der Malteser Hilfsdienst vom Oktober bis Juni 2019 an. Es richtet sich an Menschen, die sich in der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden engagieren möchten. red