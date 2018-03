Infoabend zur Fahrt in den Benin

Seit mehreren Jahren sammelt die Pfarreiengemeinschaft Schweich Geld für ihr Beninprojekt: Geplant ist der Bau einer Schule im Benin in Westafrika, im Heimatort von Abbé Richard Atchadé. Nun steht das Hauptgebäude der Schule kurz vor seiner Fertigstellung. Die Pfarreiengemeinschaft bietet deshalb vom 30. September bis zum 11. Oktober eine Benin-Reise an. Der Reiseverlauf und weitere Informationen zur Reise erhalten Interessierte an einem Infoabend am Montag, 5. Februar, 20 Uhr, im Pfarrheim in Schweich.