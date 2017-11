Infotag für Eltern und Schüler

Schweich Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) in Schweich richtet am Samstag, 25. November, einen Informationstag aus. Eingeladen sind alle Eltern, die sich über einen Schulplatz für ihr Kind im kommenden Schuljahr interessieren.

Um 10, 12.45 und 15.15 Uhr werden Schulführungen angeboten. Jeweils um 11 und um 13.30 Uhr werden Schule und Schulkonzept in einem Vortrag vorgestellt. Um 11 Uhr gibt es auch Infos für alle, die an einem Platz in der gymnasialen Oberstufe am DBG interessiert sind. Für die Kinder wird parallel zu den Vorträgen eine Schulrallye angeboten; ein Betreuungsangebot für kleinere Geschwisterkinder besteht ebenfalls.

Kontakt: Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Schweich, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 54338 Schweich, Telefon 06502/9398-0, Fax 06502/9398-19, E-Mail briefkasten@dbg-schweich.de