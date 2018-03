Initiative für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

() In Föhren hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Vorschläge für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erarbeiten. Bürger und Gemeinde arbeiten auf diesem Gebiet zusammen. Interessierte aus dem Ort sind beim nächsten Treffen der Arbeitsgruppe am Mittwoch, 10. Januar, um 20 Uhr im Gewölbekeller des Bürger- und Vereinshauses in Föhren willkommen.

Es geht insbesondere darum, die Gefahren für Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr zu minimieren.