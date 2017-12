später lesen Schulen Interaktive Wand für Levana-Schule FOTO: Levana-Schule FOTO: Levana-Schule Teilen

(red) In der Levana-Schule in Schweich gibt es jetzt eine „sprechende Wand“. Die von der Arbeitsgruppe „Unterstützte Kommunikation“ geplante Gestaltung einer Wand im Foyer der Levana-Schule ermöglicht es nun allen Schülern der Levana-Schule, Informationen zu verschiedenen Themen per Knopfdruck und Sprachausgabe abzurufen. Schulleiter Volker Werkhausen bedankte sich bei der Fachkonferenz, den Mitarbeitern des Schulträgers und der Firma „Der Beschrifter“ für Planung, Finanzierung und gestalterische Umsetzung der interaktiven Wand.