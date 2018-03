Junge Künstler spielen alte Meister

Beim zweiten Benefizkonzert des Rotary Clubs Schweich zeigen die 10 bis 17 Jahre alten Musiker hervorragende Leistungen.

(red) Hohe musikalische Virtuosität zeichnete die jungen Musiker aus, die das zweite Benefizkonzert des Rotary Clubs Schweich Römische Weinstraße gemeinsam mit Rotariern gestalteten: Ulrich Krupp begleitete am Klavier. Utz Köster organisierte gemeinsam mit ihm ein exzellentes Konzertprogramm unter dem Motto: „Kinder musizieren für Kinder“ in der Alten Synagoge in Schweich.

Mit Kammermusik aus drei Jahrhunderten in Duo- und Streichquartettbesetzung erhielten die elf jungen Musiker im Alter von 10 bis 17 Jahren Bewunderung und Applaus vom Publikum. Herausragend war die Vielfalt der Instrumente, die diese Jugendlichen beherrschten: Klavier, Oboe, Fagott, Flöte, Trompete, Geige, Viola, Violoncello, Cello.

Mit einem Highlight endete das Konzert: Die 14-jährige Lea Reutlinger bot mit der Ungarischen Rapsodie von David Popper (1843-1913) eine höchst herausragende Leistung. Die meisten der jungen Talente nehmen am Regionalwettbewerb Trier von „Jugend musiziert“ Ende Januar 2018 teil.

Mit dem Erlös des Konzertes stattet der Rotary Club Schweich Römische Weinstraße alle interessierten Kindertagesstätten im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich mit rotarischen Mathe- Lernkisten aus, die der Förderung der mathematischen Kompetenz im Kindergarten- und Vorschulalter dienen sollen. Zwei Mathekisten waren in Foyer der Synagoge ausgestellt. Mit der Mathekiste können Kinder im Kindergarten bis 55 rechnen: Sie erkennen Regeln, Mengen, Formen und Beziehungen und bauen spielerisch ein elementares Grundwissen für weiteres Lernen in der Schule sowie im Leben auf. Weiterhin unterstützt der Club erneut Kinder psychisch kranker Eltern (AURYN Trier e.V.).

Das Clubteam mit Gabi Sahler, Alexandra von Kesselstatt und Andrea Steinmetz organisierte Veranstaltung und Kartenverkauf.