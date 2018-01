später lesen Konzert Kammerchor Trier singt in Waldracher Kirche Teilen

() Der Trierer Kammerchor Portavoci ist am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, zu Gast in der Pfarrkirche St. Laurentius in Waldrach. Das Konzert mit dem Titel „Gegrüßet seist Du” ist ganz der Gottesmutter Maria gewidmet: Den Mittelpunkt bilden drei Vertonungen des Magnificat von Thomás Luis de Victoria (1548-1611), Domenico Scarlatti (1685-1757) und Arvo Pärt. Darum gruppieren sich weitere marianische Werke aus verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen von bekannten und weniger bekannten Komponisten wie Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jean-Pierre Beicht, Will Todd, Jaakko Mäntyjärvi und anderen. Die künstlerische Leitung hat Nicolas Billaux. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.