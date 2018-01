Der närrische Fahrplan für Kordel

„Wat hunn mir Gleck – wat hunn mir Schwejn, an Kuardel kan ma gääkisch sejn! Vuun Sitzungen unn Fosichtszuch krien hej die Noaren nie genuch!“– so das aktuelle Motto der Kordeler Karnevalisten. Das Ordensfest des Karnevalvereins (Eintritt frei) beginnt am Sonntag, 14. Januar, 11.11 Uhr. Es spielen De Hofnarren. Der Beginn der Herrensitzung ist am Sonntag, 21. Januar, 11.11 Uhr. Die Kostümsitzung (Seniorensitzung der Verbandsgemeinde Trier-Land) beginnt am Samstag, 27. Januar, um 18.11 Uhr. Einen Tag später ist im Gemeindehaus ab 15.11 Uhr Kindersitzung. Bütt und Tanz heißt es am Samstag, 3. Februar, ab 19.11 Uhr. Der Umzug am Rosensonntag beginnt um 14.11 Uhr.