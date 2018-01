später lesen Karneval Neweler Narren feiern Jubiläum Teilen

() Der Karnevalsverein Newel lädt zu folgenden Terminen ein: erste Kappensitzung Samstag, 20. Januar, um 20.11 Uhr im Gemeindehaus Newel, zweite Kappensitzung Samstag, 3. Februar, um 20.11 Uhr im Gemeindehaus Newel. Restkarten sind in den Gaststätten Zum Dorfkrug und Gasthaus Mares zu erhalten. Aus Anlass des 44-jähriigen Bestehens findet am Freitag, 9. Februar, eine Jubiläums-Karnevals-Party um 20.11 Uhr im beheizten Partyzelt am Gemeindehaus statt. Eintritt ab 18 Jahre. Der Jubiläumsumzug startet am Samstag, 10. Februar, um 14.11 Uhr. Anschließend gibt es eine große After-Zug-Party im Festzelt am Gemeindehaus. Eintritt frei.