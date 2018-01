Termine beim „Kweischrek“ in Ralingen

() Der Karnevalsverein Roalinger Kweischrek startet am Freitag, 19. Januar, um 20.11 Uhr mit dem Ordensfest im Gemeindehaus Godingen/Edingen in die Session. Am Sonntag, 21. Januar, um 15.11 Uhr ist an gleicher Stelle Kinderkarneval. Weitere Termine: Kappensitzung am 3. Februar (Eintrittskarten gibt es an den ersten beiden Veranstaltungen sowie ab Montag, 15. Januar, im Vereinslokal Ralinger Hof und in der Metzgerei Lay in Ralingen), Umzug am 11. Februar, ab 14.11 Uhr, Beerdigung der Fastnacht an Aschermittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr im Ralinger Hof.