Langsurer Narren rollen den roten Teppich aus

Mit der Kappensitzung am Samstag beginnt ein bunter karnevalistischer Veranstaltungsreigen.

Der Karnevalsverein 1979 „Laasa Hooten“ e.V., lädt alle Narren ein, mit ihm Karneval zu feiern. Die Veranstaltungen finden alle in der Kulturhalle in Lang­sur statt.

Der Langsurer Karneval steht in dieser Session unter dem Motto „Wir rollen den roten Teppich aus, Hollywood ist in Laasa zu Haus“. Seit ihrer Inthronisation am 17. November 2017 regiert Prinzessin Andrea II., Erkunderin neuer Gefilde.

Am Samstag, 27. Januar, 19.33 Uhr starten die Langsurer Narren mit ihrer Kappensitzung in die närrische Session. Für Stimmung und Tanz im Anschluss sorgt die Entertainband Solid.

Für die kleinen Narren findet ein Kinderkarneval mit lustigen Spielen und Tanzdarbietungen am Sonntag, 4. Februar, um 14.11 Uhr statt.