Karnevalsverein feiert mit Musik

Die Karnevalsgemeinschaft Morscheid (KGM) wird diese Session 44 Jahre alt und feiert das am Mittwoch, 10. November mit einer Kölschen Nacht im Bürgerhaus in Morscheid.

Gegründet im Jahre 1975 wird das Jubiläum zu diesem Anlass mit der Osburger Band Kölsche Jung gefeiert.

Die Musiker um den in Morscheid bekannten Marco Blau werden für gute Laune sorgen. Egal ob es die Höhner, Brings, Bläck Fööss oder die Senkrechtstarter von Kassalla oder Cat Balou sind. Ab 19.11 Uhr beginnt die Feier im Bürgerhaus.

Im Vorverkauf kosten die Karten sechs Euro, an der Abendkasse sind es sieben Euro. Die Vorverkaufsstellen sind: Gaststätte Alt in Morscheid, Fernsehreparatur Franzen in Waldrach, Bäckerei Blau in Osburg, Bäckerei Dewald in Osburg, und Bäckerei Dewald in Thomm. Karten können auch mit einer E-Mail an KG-Morscheid@web.de gegen Vorkasse reserviert werden.