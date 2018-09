Kinderkleidermarkt im Bürgerhaus

Die Elterninitiative Kleidermarkt Thomm veranstaltet am Sonntag, 21. Oktober, von 14 bis 16 Uhr (für Schwangere ab 13.30 Uhr) einen Kinderkleidermarkt mit Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus in Thomm.

Kommissionslisten sind ab dem heutigen Donnerstag in der Bäckerei Scherer, in der Kita „Haus Tobias Thomm“ per E-Mail an: kleidermarkt-thomm@web.de gegen eine Gebühr von 1 Euro (30 Teile) erhältlich. Die Annahme der Artikel ist am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 12 Uhr. Die Rückgabe der nicht verkauften Ware ist am Sonntag, 21. Oktober, von 19 bis 19.30 Uhr. Es wird Herbst- und Winterkleidung bis Größe 176, Bücher, Umstandsmode, Spielzeug und vieles mehr rund ums Kind angeboten.

15 Prozent des Verkaufserlöses werden für Instandhaltungsarbeiten/Neuanschaffungen am Spielplatz Römerstraße in Thomm gespendet.