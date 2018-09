Kirmes mit Traktorsegnung und Showkeltern in Rodt

Die Kirmes in Rodt wird am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September, gefeiert. red

Die Stände am Festplatz am Weiher öffnen am Samstag um 19 Uhr. Ab 20 Uhr steigt die Party-Nacht mit der Band two4you. Die Bar öffnet um 22 Uhr.

Am Sonntag wird um 10 Uhr der Bierstand am Festplatz eröffnet. Um 10.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Kapelle St. Michael, zelebriert von Domprobst Werner Rössel, mitgestaltet von der Bläsergruppe des Musikvereins Rodt.

Die Sternfahrt der Traktoren mit anschließender Traktorsegnung an der Kapelle Rodt startet um 11 Uhr. Um 13 Uhr öffnen die Stände am Festplatz am Weiher.

Kaffee und Kuchen werden ab 14 Uhr angeboten. Ab 15 Uhr stehen Kinderschminken und ein Luftballonweitflugwettbewerb auf dem Programm. Der Musikverein Rodt gibt sein Kirmeskonzert ab 15.30 Uhr. Ab 15.30 Uhr bietet der Heimatverein ein Showkeltern. An allen Tagen steht eine Hüpfburg für die Kinder zur Verfügung.