Kitaverein organisiert Advents- und Spielzeugbasar in Longuich

Spielzeug kaufen oder verkaufen - dazu bietet die Kindertagesstätte in Longuich am 24. November die Gelegenheit.

Die katholische Kita St. Laurentius Longuich veranstaltet zusammen mit ihrem Förderverein und den Handarbeitsfrauen Longuich am Samstag, 24. November, ab 14 Uhr in der Kita in der Maximinstraße 19 einen Adventsmarkt mit Spielzeugbasar. Wer Spielzeug verkaufen will, kann ab dem 12. November Listen gegen eine Gebühr von 1,50 Euro in der Kita abholen. Die Waren können dort am Freitag, 23. November, 15 bis 17.30 Uhr, abgegeben werden. Der Förderverein erhält 20 Prozent des Verkaufserlöses, der zu 100 Prozent den Kindern der Kita zugute kommen wird. Nicht verkaufte Ware wird am Basar-Tag zwischen 18 und 19 Uhr zurückgegeben. Kontakt für alternative Abgabetermine: E-Mail an fvkita-longuich@web.de.