(red) Der Moselkammerchor 78 präsentiert in seinem Konzert am Sonntag, 20. Januar, in der Synagoge in Schweich Klassiker der Männerchorliteratur. Der erste Programmteil steht unter dem Motto „Moselland, Wein und Geselligkeit“.