() Mit dem Bau einer Tennishalle in Osburg befasst sich der Gemeinderat Osburg in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Gasthaus Schornstein. Der Rat entscheidet, ob sich die Gemeinde am Vorhaben des Osburger Tennisclubs beteiligt. Weitere Themen: Haushalt 2018/2019, Vergaben, Eilentscheidung zur Vergabe eines Austrags zur Analyse des Bodenaushubs am Sportplatz.