Urnengrabfeld für Isseler Friedhof Thema im Stadtrat

Über die Anlegung eines Urnengrabfelds auf dem Isseler Friedhof diskutiert der Stadtrat Schweich in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. Dezember 2017, um 19 Uhr im Bürgerzentrum Schweich.

Weitere Themen des öffentlichen Sitzungsteils sind unter anderem der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018, die Zustimmung zu den Wirtschaftsplänen der Kindertagesstätten St. Martin in Schweich und Angela Merici in Issel, die Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom und die obligatorische Einwohnerfragestunde.