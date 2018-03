Ein Konzept für die Entwicklung von Schweich

() Wichtige Vorberatungen für die nächste Sitzung des Stadtrats stehen auf der Tagesordnung der Haupt- und Finanzausschusssitzung am heutigen Montag, 8. Januar, in Schweich (ab 19 Uhr im Bürgerzentrum). Unter anderem geht es um den Investitionsplan 2018 und um das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept. Weiterhin geht es in der Sitzung um Vergaben und um Zuschüsse für Vereine. Anträge für eine Förderung liegen vor vom Turn- und Sportverein Mosella Schweich, dem Gewerbeverband Schweich, den Modellbahnfreunden Schweich und vom Verein Jugendarbeit in Schweich.