Komödie über einen Dauermieter

Ralingen (red) Der Theaterverein "4hang op Ralingen" präsentiert die Komödie "Dauermieter oder Ein Schmitt wohnt selten allein", ein Schwank in drei Akten von Andreas Heck. Gisbert Schmitt verbringt den Winter mit Ehefrau Klara im sonnigen Süden.

Friedhilde, eine ältere Dame aus der Umgebung, passt in dieser Zeit auf die verwaiste Wohnung auf. Ein anderer Schmitt wohnt kostenlos im Anwesen seines Namensvetters und spart so die eigene Miete. Das läuft so lange gut, bis eines Tages die echten Schmitts unerwartet aus dem Süden zurückkehren.

Premiere ist am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr, weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr und am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr. Alle Aufführungen werden im Gemeindehaus in Godendorf/Edingen präsentiert. Karten mit Sitzplatzreservierung zum Preis von sieben Euro können am Sonntag, 26. November, von 11 Uhr bis 12 Uhr im Gemeindehaus "Alte Schule" in Ralingen erworben werden.