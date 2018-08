später lesen Konzert Konzert an der Wetterstation Teilen

() Anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Feuerwehrkapelle Klüsserath lädt der Verein zu einem Frühschoppenkonzert ein. Es findet am Sonnntag, 12. August, ab 12 Uhr an der Wetterstation hoch oben in den Weinbergen statt.