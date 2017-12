Drei Vereine geben Adventskonzert in Wintersdorf

Zum zwölften Mal veranstalten das Mandolinenorchester Wintersdorf, der Musikverein Wintersdorf und der Kirchenchor Wintersdorf ihr traditionelles Adventskonzert. red

Am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Wintersdorfer Kirche. Neben separaten Vorträgen der einzelnen Vereine ist vor allem das gemeinsame Musizieren aller drei Vereine ein Höhepunkt dieses Adventskonzerts. Neben klassischen Weihnachtsliedern werden besinnliche Musikstücke aufgeführt, die das Publikum auf das Weihnachtsfest einstimmen. Anschließend trifft man sich zum gemütlichen Umtrunk im Gemeindehaus Wintersdorf. Der Erlös des Konzerts geht an den Hospizverein Trier, der Kranke und Sterbende sowie ihre Angehörigen berät und betreut. Er wurde 1996 als bürgerschaftliches Projekt von Ehrenamtlichen gegründet.