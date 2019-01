Der Kordeler Chor I Cantatori lädt für Samstag, 19. Januar, zu einem Konzert unter dem Motto „Chor meets Folk“ ein. Es findet in der Kultur- und Marktscheune in Welschbillig statt. Die aus knapp 30 Sängerinnen und Sängern bestehende Gruppe wird begleitet von Musikern der Band Chanterels.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

„Let the song of the river take you away“ heißt es passenderweise in einem der Lieder des Konzerts. Denn auf dem Programm stehen mehrstimmige Songs im irisch-keltischen Stil sowie Titel aus „Riverdance“ und „Der Herr der Ringe“. Auch das Genre Rock-Pop gehört mit Liedern von „U2“ und „Toto“ in das vielseitige Repertoire des Abends. Einige Mitglieder des Chors präsentieren sich dabei auch als Solisten. Die Begleitmusiker liefern dazu an den Instrumenten Klavier, Geige, akustische Gitarre und Percussion den folk-typischen Unplugged-Sound und werden auch Songs in kleiner Besetzung darbieten.

Das Konzert ist die erste Abendveranstaltung von„I Cantatori mit dem Chorleiter Matthias Leo Webel, der das Ensemble seit Mai 2018 leitet.