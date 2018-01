später lesen Konzert Cellistinnen spielen auf Schönfelder Hof Teilen

Das Duo Céllage à deux stellt am Sonntag ab 16 Uhr sein Können in der Peter-Friedhofen-Halle in Zemmer unter Beweis. Zudem geben Kirchenmusik und Kirchenchor St. Remigius ein Neujahrskonzert.