Abschied beim Kordeler Karneval

Es regnet Orden beim Auftakt der Session. Für die Urgesteine Medard Roth und Andrea Hertz wird es die letzte sein. Herrensitzung ausverkauft. Von Dietmar Scherf

Orden, Orden und nochmals Orden gab es für die Besucher und Gäste beim Einstieg des Karnevalsvereins Kordel 1980 e.V. in die neue Session. Das Bürgerhaus fasste die Besucher kaum, denn es waren auch spontan Gruppen aus den umliegenden Orten gekommen, die die Fastnacht einfach nicht mehr erwarten konnten.

Die (noch) Vorsitzende Andrea Hertz freute sich: „Die Gäste wissen, dass in Kordel immer der Bär steppt, und deshalb kommen sie gerne zu uns.“ Passend dazu das diesjährige Motto: „Wat hunn mir Gleck – wat hunn mir Schwejn, an Kuardel kan ma gääkisch sejn!“ Durch das Programm führte bei der ersten Sitzung Präsident Willi Lattig, der die Aufgaben der Vorsitzenden übernimmt. „Nach 30 aktiven Jahren im KV will ich die Arbeit in jüngere Hände übergeben“, sagt Hertz.

Die vielen Gastvereine hatten acht Prinzenpaare, zwei Dreigestirne und ein Triumvirat mit an die Kyll gebracht. Natürlich bekamen alle Mitwirkenden den begehrten aktuellen Sessionsorden. Der Musikverein Kordel (Leitung Marco Bamberg), Tanzgarden, Solomariechen und ‚‘De Hofnarren`` sorgten während des mehrstündigen Programms für Kurzweil und viel Stimmung. Mit dabei war wie seit Jahren die Kuardeler Traditionsgruppe Troulichter.

Hertz erklärt den Begriff so: „Früher hat man Runkelrüben ausgehöhlt, Augen, Nase und Mund reingeschnitten und ein Licht reingestellt. Das waren dann die Troulichter.“ Mit der Vorsitzenden endet auch für ein anderes karnevalistisches Urgestein die Karriere. Medard (Medi) Roth wird am 21. Januar nochmals die ausverkaufte Herrensitzung leiten. Dann tritt er nach 50 Jahren ebenfalls von der Bühne ab.