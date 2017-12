später lesen Polizei Öl im Kanal - Feuerwehr muss eingreifen Teilen

Twittern

Teilen



Nach Auskunft der Polizei Trier hat am Samstagnachmittag eine bislang unbekannte Person ein Behältnis mit einer öligen Flüssigkeit in der Valentinstraße in Korlingen ausgeschüttet.

Harald Jansen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen