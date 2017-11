später lesen Korrektur Teilen

Heimatmuseum Kenn: Das in dem Bericht "Note zwei, aber nicht alles ist gut" (Wochenendausgabe vom 25/26. November) erwähnte Heimatmuseum der Gemeinde Kenn befindet sich nicht wie irrtümlich erwähnt an dem abgebildeten Römerplatz, sondern in der Straße "Im Ecken". Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.