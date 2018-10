Krankenhaus zwingt den Kreis zum Sparen

FOTO: klaus kimmling

Rein und raus aus den Kartoffeln

Verlässlichkeit. Auf die kommt es an. Im wahren Leben und in der Politik. Das gilt für das Handeln in Berlin ebenso wie für das im eigenen Dorf. Das Gezerre um den Kreishaushalt lässt alle Spuren von Verlässlichkeit vermissen. Schon bei der Verabschiedung des Kreishaushalts 2018 war klar, dass es eigentlich nicht reicht. Unter anderem wegen der finanziellen Lage des Saarburger Krankenhauses. Zu viele Ausgaben standen im Kreis­etat zu wenig Einnahmen gegenüber. Die Folge davon muss sein, dass der Kreis im kommenden Jahr mehr Geld braucht. Und das wird er sich bei den Gemeinden und den Verbandsgemeinden via Umlage holen müssen. Nach der Senkung 2018 wird es vermutlich eine Erhöhung 2019 geben. So etwas nennt man „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.“ Dies Vorgehen mag zwar jahreszeitlich passen. Es ist jedoch kein Zeichen von Verlässlichkeit.

h.jansen@volksfreund.de