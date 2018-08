Ein neuer Partner soll die Klinik rentabler machen

FOTO: klaus kimmling

Das ist die letzte Chance für das Krankenhaus



Es war ein Versuch. Und der ist offensichtlich tüchtig in die Hose gegangen. Der Sachverstand eines Beratungsunternehmens sollte das Saarburger Krankenhaus wieder in ruhigere Gewässer lotsen. Das Gegenteil ist augenscheinlich der Fall. Rund 3,9 Millionen Euro wird sich der Landkreis die Einrichtung vermutlich in diesem Jahr kosten lassen. Das kann man sich auf Dauer sicher nicht leisten, denn es gibt keine wirklichen Zeichen für eine Besserung der Lage. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass nun endlich ein Partner gesucht wird, der sein Handwerk versteht. Es ist vermutlich die letzte Chance fürs Krankenhaus. Doch auch der neue Kooperationspartner wird am Grundproblem der Klinik nichts ändern. Kleine Krankenhäuser sind unrentabel. Und sei das Personal auch noch so engagiert und sparsam. Gleichwohl könnte es gelingen, das jährliche Minus für den Kreis in einem erträglichen Rahmen zu halten. Und wenn das nicht funktioniert? Dann stellt sich nur noch die Frage, ob es ein Ende mit Schrecken gibt oder einen Schrecken ohne Ende.

⇥h.jansen@volksfreund.de