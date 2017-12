später lesen Kommune Weihnachtsgeschenk mit absehbaren Folgen FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Natürlich kann der Kreistag Trier-Saarburg nach Lust und Laune die Kreisumlage senken. Mit nachhaltiger und vorausschauender Finanzplanung hat das jedoch nichts zu tun. Denn ein Plus im Haushalt hätte es auch beim bisher geltenden Satz nicht gegeben. Es ging wohl in diesem Jahr hauptsächlich darum, Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Es mag sein, dass man mit dem populären Schritt der Umlagensenkung den Eindruck vermitteln wollte, dass die Dörfer und Städte wieder etwas mehr finanzielle Handlungsfreiheit bekommen. Doch der Schein trügt. Am grundsätzlichen Problem der rheinland-pfälzischen Kommunen ändert das nichts. Es gibt einfach zu viele zu kleine Einheiten, deren Verwaltung zu teuer und zu umständlich ist.