später lesen Kriminalität Einbrecher kamen am Tag Teilen

Twittern

Teilen



Die Abwesenheit des Hausbesitzers nutzten am Freitag, 19. Januar, unbekannte Täter, um zwischen 13.15 und 22.20 Uhr in das Wohnhaus einzubrechen. Der Eigentümer hatte sein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Langsur am frühen Nachmittag verlassen. Als er spät abends wieder nach Hause kam, stellte er fest, dass Unbekannte die Kellertür aufgebrochen hatten. Im Haus hatten sie alle Räume auf der Suche nach Beute durchstöbert und waren unentdeckt wieder verschwunden.