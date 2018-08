Straßensanierung auf der Mehringer Höhe

Etwa vier Wochen dauert die Ausbesserung eines Teilstücks der L 150 zwischen Fell und Thalfang.

Bis Mitte September wird an der Landesstraße 150 in Höhe der Autobahnabfahrt Mehring („Mehringer Höhe”) gebaut. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mit. Auf einem Teilabschnitt wird die Straße voll gesperrt, weitere zwei Bauabschnitte werden unter halbseitiger Sperrung saniert (siehe dazu auch unsere Grafik). Ab Montag, 20. August, soll zunächst die L 150 im Bereich der A1-Anschlussstelle „Mehringer Höhe“ auf einer Länge von etwa einem Kilometer saniert werden. Diese erste Phase zwischen dem Abfahrtsast A 1 aus Richtung Trier kommend und in Richtung Fell dauert laut LBM etwa eine Woche und wird unter Vollsperrung ausgeführt.

Die Umleitung von und nach Fell führt über die A 1 Longuich – Landesstraße145/Landesstraße 150 und umgekehrt. In den anschließenden Phasen zwei (Sanierung rechte Fahrbahnhälfte) und drei (Sanierung linke Fahrbahnhälfte) werden weiterführend Asphaltdeckschicht und Asphaltbinderschicht der L 150 unter halbseitiger Verkehrsführung im Einbahnverkehr in Richtung Thalfang erneuert.

Die Abfahrtsmöglichkeit der A 1 aus Richtung Trier in Fahrtrichtung Fell oder Thalfang ist während der Dauer der Verkehrsbeschränkung gegeben.

Von der A 1 aus Richtung Saarbrücken/Hermeskeil kommend kann die L 150 dann nur in Richtung Thalfang genutzt werden. Aus Richtung Fell kommend sind beide Autobahnauffahrten (Richtung Trier sowie Richtung Saarbrücken) erreichbar.

Der Verkehr aus Richtung Morbach wird aufgrund der Sperrung der Landesstraße 150 in Richtung der Anschlussstelle Mehring ab Thalfang über die Bundesstraße 327 (Hunsrückhöhenstraße) zur Anschlussstelle Reinsfeld umgeleitet.

Der weiter auf der L 150 befindliche Verkehr zwischen Thalfang und der Anschlussstelle wird ab dem Knotenpunkt Büdlicherbrück über die L 148 in Richtung Reinsfeld geleitet.

Während der Einbahnregelung können die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung der Moselgemeinde Mehring kommen, nicht über die Kreisstraße 85 zur Anschlussstelle fahren. Hier erfolgt die Umleitung über die B 53 in Richtung Schweich beziehungsweise Moseltaldreieck.

Die Bauzeit der Phasen 2 und 3 beträgt nach Mitteilung des LBM zusammen etwa drei Wochen. Die Fertigstellung ist bis zur Kalenderwoche 37, das ist Mitte September, geplant. Die Erneuerung der Rampen erfolgt laut LBM nicht im Zuge des Ausbaus der Landesstraße. Sie sind Bestandteil der Sanierung der Autobahn.

Die Bauarbeiten werden von der Firma Franz Lehnen aus Sehlem ausgeführt. Die Baumaßnahme erfolgt im Aufrag des Landes Rheinland-Pfalz.

Nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität kostet das Projekt Ausbau der L 150 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Mehring rund 420 000 Euro.

Der LBM Trier dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld und ihr Verständnis.