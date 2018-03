später lesen Hexennacht Leiwener Hexen FOTO: Kristina Lehnen FOTO: Kristina Lehnen Teilen

Darüber haben nicht nur viele Leiwener geschmunzelt. In der Hexennacht wird in Leiwen in einem Weinberg der Lage Leiwener Laurentiusberg der Schriftzug Hollywood angebracht. Folgerichtig heißt das Motto des Weinfests im Sommer dann auch „Hollywood in Leiwen“.