Longuicher Kita-Kinder besuchen Trierer Tafel

Stolz haben die Vorschulkinder der Kindertageseinrichtung St. Laurentius Longuich 250 Euro zum Besuch bei der Trierer Tafel des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) mitgebracht.

Mona, Scheuls, Leiterin der Kita St. Laurentius, überreichte Edith Knab, ehrenamtliche Tafel-Mitarbeiterin, die Erlöse aus dem Adventsbasar und teilte mit, dass die Vorschulkinder speziell die Trierer Tafel für den Erhalt des Geldes ausgesucht hätten. Die Kinder stellten den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wissbegierig viele Fragen zu der Trierer Tafel: „Woher kommen die Lebensmittel? Was machen die Mitarbeiter mit den Lebensmitteln? Wer bekommt die Lebensmittel?“ Und viele mehr. Die Kindern schauten sich auch die Fahrzeuge der Tafel an, vor allem das Kühlfahrzeug war für sie interessant. Natürlich wollten die Kinder auch wissen, was mit dem von ihnen gespendeten Geld gemacht wird.

Marianne Kerscher, pädagogische Leiterin des SkF, erklärte beim mitgebrachten Imbiss, wofür die Trierer Tafel Geld benötigt, auch wenn die Mitarbeiter ehrenamtlich arbeiten, also keinen Lohn für Ihre Arbeit erhalten. Sie verdeutlichte, dass jedes Jahr viel Geld, nämlich 60 000 Euro benötigt werden, damit es überhaupt möglich ist, die übriggebliebenen Lebensmittel aus den Lebensmittelgeschäften an die bedürftigen Menschen weiterzugeben.