Flohmarkt

Die Jugendpflege Schweich organisiert am Sonntag, 21. Januar, 12 bis 18 Uhr, einen Mädelsflohmarkt im Bürgerzentrum Schweich. Der Verkauf von Kleidungsstücken ist Mädchen ab 16 Jahren vorbehalten. Einkaufen kann jeder. Das Jugendforum Schweich bietet zudem eine Lebensmittel-Tauschbörse. Hier können Lebensmittel abgegeben (oder gegen andere Lebensmittel eingetauscht) werden. Anmeldung zum Mädelsflohmarkt per E-Mail an

flohmarkt@jugendarbeit-schweich