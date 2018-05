Männergesangverein Trithemius auf Tour

Der MGV Trithemius Trittenheim trifft sich am Sonntag, 10. Juni, 8.15 Uhr, an der Touristinfo Trittenheim zur Fahrt nach Sulzbach im Hunsrück. Der Ort ist bekannt durch die Orgelbauerfamilie Stumm. Die Trittenheimer Kirchengemeinde besitzt ebenfalls eine Stumm-Orgel, die mit Spenden restauriert werden soll. Um 10.30 Uhr gestaltet der Männerchor den Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Sulzbach. Anschließend gibt er ein kleines Konzert vor der Stumm-Stube (Museum der Orgel-Dynastie Stumm). Danach geht’s zum Mittagessen in den mittelalterlichen Ort Herrstein. Nach dem Essen ist eine kleine Wanderung geplant oder ein Besuch in der Schiefer- oder Kupferhöhle. Da die Sänger und Sängerfrauen den 50er-Bus nicht auslasten, können sich auch Trittenheimer zur Fahrt anmelden: bei Theo Nilles (Telefon 0171/7209883) oder Juergen Maringer (Telefon 06507/2720).