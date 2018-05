Maiandacht an der Feller Josefskapelle

(red) Eine Maiandacht zu Ehren der Muttergottes findet Sonntag, 6. Mai, an der Josefskapelle in Fell statt. Die Kapelle befindet sich in der Ruwerer Straße in Fell. Die Andacht beginnt um 18 Uhr. Der Familiengottesdienstkreis der katholischen Pfarrgemeinde St. Martin Fell lädt dazu alle Bürger von Fell und Fastrau herzlich zur Teilnahme ein. Im Anschluss werden Maibowle und Mineralwasser angeboten. Der Erlös ist für die weitere Restaurierung der Kapelle gedacht. Bei Regen findet die Andacht in der Pfarrkirche statt.