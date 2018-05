Seit Mitte der 1980er Jahre kommen Gläubige nach Trierweiler, um die Gottesmutter besonders zu ehren und an der Lourdes-Grotte im Pfarrgarten Fürsprache zu halten.

Viele Jahre hat die Marienwallfahrt an jedem 25. eines Monats stattgefunden. Seit einigen Jahren aber beginnt die Marienwallfahrt im Mai und endet im Oktober. Am heutigen Freitag, ist um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche in Trierweiler Auftakt mit dem Rosenkranzgebet (auch Beichtgelegenheit) vor ausgesetztem Allerheiligsten. Festhochamt ab 19.15 Uhr mit Sakraments- und Lichterprozession zur Lourdesgrotte, Te Deum und Sakramentalem Segen.