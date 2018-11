Markt in Langsur: Wenn der Nikolaus mit dem Boot kommt

Stände, Musik und ein besonderer Gast: Am Wochenende laden die Langsurer zum Nikolausmarkt ein.

Ein Nikolausmarkt wird am Wochenende, 1. und 2. Dezember, auf dem Platz neben der Kirche und vor der Kulturhalle in Langsur veranstaltet. Die Eröffnung ist samstags um 16 Uhr. Ab 19 Uhr spielt der Musikverein Mesenich/Udelfangen (Leitung: Markus Kiemen) weihnachtliche Musik. Ab 21 Uhr veranstaltet der Jugendverein eine Weihnachtsparty. Am Sonntag öffnet der Markt um 13 Uhr, um 14 Uhr kommt der Nikolaus mit dem Feuerwehrboot über die Sauer. Der Besuch wird musikalisch begleitet vom Musikverein Lyra Langsur.