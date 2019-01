später lesen Spende Mehr als 3000 Euro für guten Zweck Teilen

Seit zehn Jahren wird in Schweich und Issel eine Aktion für den guten Zweck veranstaltet. Die Besucher des „Lebenden Adventskalenders” haben in dieser Zeit mehr als 21 000 Euro zugunsten des Vereins Nachbar in Not gespendet.