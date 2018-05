(red) Zehn Radfahrer machen sich am heutigen Dienstag von Bekond aus auf eine 450 Kilometer lange Freundschaftstour zur Partnerstadt Villefargeau in Burgund. Innerhalb von vier Tagen wollen sie die Strecke zurücklegen. Ein Besuch am Europadenkmal in Schengen, der Nationalen Gedenkstätte bei Verdun und weitere herausragende Punkte an der Strecke werden die Teilnehmer die Geschichte und die Gegenwart erleben lassen.