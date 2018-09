Mobile Rathäuser sind bei Bürgern beliebt

Die Mobilen Rathäuser Trier-Land sind nach fast 20 Jahren aus dem Serviceangebot der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land nicht mehr wegzudenken. Im vergangenen Jahr nutzten insgesamt 5386 Bürger das Angebot des Einwohnermeldeamtes Trier-Land.

Damit konnte der beliebte Service erneut eine Steigerung der Nutzerzahlen verzeichnen. Die Statistik für das Jahr 2017 weist eine Gesamtzahl von 5178 Besuchern aus.

Spitzenreiter unter den neun Standorten war mit 1102 Besuchern einmal mehr das Mobile Rathaus in Trierweiler. Das heißt: Im Durchschnitt suchten an den Öffnungstagen jeweils rund 23 Bürger das Gemeindebüro in Trierweiler auf, um etwa ihre Meldeangelegenheiten zu erledigen.

Bei einer Öffnungszeit von zwei Stunden entspricht dies einer Bearbeitungszeit von etwa fünf Minuten pro Anliegen. Auf den weiteren Plätzen folgen die Mobilen Rathäuser Butzweiler (918), Zemmer (778), Welschbillig (754), Langsur (606), Kordel (605) und Ralingen (603).

In den Gemeinden Franzenheim und Hockweiler, in denen nur alle zwei Monate der mobile Service angeboten wird, nahmen insgesamt zehn Kunden das Angebot in Anspruch.

Die Standorte der Mobilen Rathäuser können übrigens unabhängig vom jeweiligen Wohnort von allen Bürgern der Verbandsgemeinde Trier-Land genutzt werden.

Die Öffnungszeiten des Mobilen Rathauses:

Montags: Mobiles Rathaus Zemmer Gemeindebüro Zemmer, Eingang Mülchenstraße 1, 16 - 18 Uhr.

Mobiles Rathaus Igel/Langsur, Altes Pfarrhaus Langsur/Wasserbilligerstraße 19, 16 - 18 Uhr

Dienstags: Mobiles Rathaus Trierweiler, Gemeindebüro Trierweiler, An der Kirche, 16 -18 Uhr.

Mobiles Rathaus Kordel, Gemeindebüro Kordel Welschbilligerstraße 1, 16 -18 Uhr-

Mittwochs: Mobiles Rathaus Aach/Newel, Bürgerhaus Butzweiler, Schulstraße 2,16 - 18 Uhr

Donnerstags: Mobiles Rathaus Ralingen Gemeindebüro Ralingen, Brückenstraße 20, 16 - 18 Uhr.

Mobiles Rathaus Welschbillig, Gemeindebüro Welschbillig, Burgstraße 1, 16 - 18 Uhr.

Jeweils erster Mittwoch im zweiten Monat (gerade Monate): Mobiles Rathaus Hockweiler, Gemeindehaus Hockweiler, Hohlweg, 16.45 - 17.30 Uhr.

Mobiles Rathaus Franzenheim, Gemeindehaus Franzenheim, Pluwiger Straße, 17.45 - 18.30 Uhr