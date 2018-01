Sonderprobe des Moselkammerchors

() Der Moselkammerchor Schweich bittet die Sänger zu einer Sonderprobe am Donnerstag, 11. Januar, 19 Uhr, in die Seniorenresidenz in Schweich. Anlass ist der kurzfristig geplante Auftritt mit dem Gastchor, dem Männerkammerchor Ensemble 85 aus dem Saarland, im Weingut Clüsserath-Eifel in Trittenheim am Samstag, 13. Januar. Das Treffen ist verbunden mit einer Weinprobe und anschließendem Essen im Gutsrestaurant. Genaue Zeitabläufe werden in der Gesangsstunde bekanntgegeben.