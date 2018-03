Nach 32 Jahren kommt die Moselweinkönigin wieder von der Ruwer: Kathrin Hegner aus Waldrach wird im September in der Europahalle in Trier gewählt. Sie setzte sich gegen vier Mitbewerberinnen durch. Ihr Heimatdorf richtete am 6. Oktober zu Ehren von Kathrin ein Fest aus. ⇥TV-Foto/Archiv: Friedemann Vetter