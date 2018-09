Nachsitzen beim Schulneubau

Integratives Schulprojekt

Die Schulen: 440 Kinder sollen später das Schweicher Schulzentrum besuchen. Die derzeit noch in Trier ansässige Treverer-schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung bietet rund 80 Plätze, die vierzügige Grundschule Schweich 360 Plätze. Die Grundschule am Standort Bodenländchen mitten in Schweich platzt aus allen Nähten. Mehrere Klassen sind in Containern untergebracht.