Nächtliche Einbrüche in Leiwen

Während die Hausbewohner im ersten Obergeschoss schliefen, sind Einbrecher in ein Haus in Leiwen eingestiegen und haben Wertgegenstände entwendet. So geschehen in der Nacht von Montag auf Dienstag. Nach Mitteilung der Polizei wurde in der gleichen Nacht auch in ein anderes Anwesen in dem Moselort eingebrochen.