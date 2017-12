Neuer Name, alte Schule

Die Jungen und Mädchen haben abgestimmt und die Stadt Trier hat zugestimmt: Die Realschule Plus in Trier-Ehrang heißt ab jetzt offiziell Moseltalschule. Christian Sprau

Trier-Ehrang Die "Johann-Amos-Comenius Realschule" in Trier-Ehrang hat einen neuen Namen. Die Schule am Mäuseheckerweg heißt nun Moseltalschule. Bei dem Namensgebungsfest sprachen Vertreter der Stadt, Kirchen und umliegenden Schulen und gratulierten der Realschule zu ihrem neuen Namen. Diesen zeichnet eine regionale Verbundenheit aus, die Identität stiften soll.

Baudezernent Andreas Ludwig berichtete in seiner Rede, dass der Namensvorschlag bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier mit eindeutiger Mehrheit angenommen wurde. Schulleiterin Marita Wenz erklärt, wie es zu diesem Vorschlag gekommen ist: "Aus den Namensvorschlägen der Lehrer, Schüler und Eltern wurde eine Liste gebildet, die von den Schülern mit Punkten bewertet wurde. Die Wertung der Kinder stand bei dem neuen Namen klar im Fokus."

Andreas Ludwig ergreift die Gelegenheit, um über die Sporthalle zu sprechen, die wegen Schäden kürzlich geschlossen werden musste: "Ein Zuschuss von vier Millionen Euro war geplant, doch als wir uns das Gebäude näher angeschaut haben, war klar, dass sich eine Renovierung nicht finanziell lohnt. Deswegen planen wir einen Neubau, um die Lage an der Schule zu verbessern."

Rudolf Funken von der ADD lobte die Innovationsbereitschaft und das Engagement der Lehrer und Schüler.

Bernhard Zöllner sprach mit seiner evangelischen Kollegin Vanessa Kluge den Segen "Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens". Beide wünschten eine strahlende Zukunft, die mit dem neuen Namen kommen soll.

Schulleiter Karl-Josef-Hammann vom "Friedrich Spee Gymnasium Trier" brachte ein Rebpflänzchen als Geschenk mit, das auf dem Schulgelände gepflanzt werden soll. Der junge Schüler Phillipe gewann bei dem Kreativwettbewerb der Schule einen Rundflug über das Moseltal.

Der Chor und das Orchester der Schule sorgten für die musikalische Untermalung.

Schulleiterin Marita Wenz hält als Fazit fest: "Wir möchten weiterhin eine bunte Schule sein, die Inklusion und gute Bildung nicht nur als ein Bildungsziel, sondern als eine Herzensangelegenheit ansieht".